وفد دمشق يصل جنيف لحضور اجتماعات اللجنة الدستورية السورية

سوريا - (أ ش أ)

ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن وفد الحكومة السورية وصل إلى العاصمة السويسرية جنيف؛ للمشاركة في اجتماعات اللجنة الدستورية السورية.

وأشارت الوكالة السورية إلى أن اجتماعات اللجنة ستنطلق، يوم الأربعاء المقبل، بمشاركة الأعضاء الـ150، وستبدأ المناقشات يوم الجمعة، وبعد ذلك ستكون هناك لجنة مصغرة من 45 عضوًا: 15 تدعمهم الحكومة السورية و15 للأطراف الأخرى و15 من المجتمع الأهلي.

وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية جير بيدرسون، قد لفت، في وقت سابق اليوم، إلى أن عمل اللجنة يستند إلى مبادئ أساسية تتضمن احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها وفقا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس أعلن في الثالث والعشرين من الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على تشكيل لجنة مناقشة الدستور.