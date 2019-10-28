  • عاجل:التقرير الطبي يكشف أسباب وفاة ضحية قطار طنطا

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    قطار طنطا مقتل البغدادي محاكمة راجح الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أسعار الذهب أزمة الدوري محمد رمضان عزل ترامب

    وفد دمشق يصل جنيف لحضور اجتماعات اللجنة الدستورية السورية

    10:04 م الإثنين 28 أكتوبر 2019
    وفد دمشق يصل جنيف لحضور اجتماعات اللجنة الدستورية السورية

    جير بيدرسون المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا

    سوريا - (أ ش أ)

    ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن وفد الحكومة السورية وصل إلى العاصمة السويسرية جنيف؛ للمشاركة في اجتماعات اللجنة الدستورية السورية.

    وأشارت الوكالة السورية إلى أن اجتماعات اللجنة ستنطلق، يوم الأربعاء المقبل، بمشاركة الأعضاء الـ150، وستبدأ المناقشات يوم الجمعة، وبعد ذلك ستكون هناك لجنة مصغرة من 45 عضوًا: 15 تدعمهم الحكومة السورية و15 للأطراف الأخرى و15 من المجتمع الأهلي.

    وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية جير بيدرسون، قد لفت، في وقت سابق اليوم، إلى أن عمل اللجنة يستند إلى مبادئ أساسية تتضمن احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها وفقا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي.

    وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس أعلن في الثالث والعشرين من الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على تشكيل لجنة مناقشة الدستور.

    هذا المحتوى من

    جير بيدرسون اللجنة الدستورية السورية وفد دمشق الحكومة السورية

    الخبر التالى:

    مجلة أمريكية: داعش لديه قائد بالفعل والبغدادي كان زعيمًا "صوري"
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان