جونسون يعلن قبوله مهلة تمديد بريكست

لندن - (د ب أ)

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الاثنين، قبوله مهلة تمديد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتي تنتهي في 31 يناير 2020.

جاء ذلك في خطاب يوضح معارضة جونسون للتأجيل الذي قال إنه "فرض على الحكومة رغما عن إرادتها".

وكتب جونسون لرئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك قائلا:" هذا التمديد غير المرغوب فيه لعضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي يضر بديمقراطيتنا والعلاقة بيننا وبين أصدقائنا الأوروبيين".

وقد وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تأجيل خروج بريطانيا من التكتل لمدة ثلاثة أشهر، مع احتمالية الخروج قبل الموعد الجديد في حال موافقة مجلس العموم البريطاني على اتفاق الخروج.

وقد منحت الدول الأعضاء السبعة والعشرون في الاتحاد الأوروبي لندن مهلة في اللحظة الأخيرة بهدف توقيع اتفاق الخروج الذي توصل إليه مفاوضون من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في وقت سابق من هذا الشهر.

وقد ألمح مجلس العموم البريطاني إلى دعمه المبدئي للاتفاق، لكنه رفض وضع جدول زمني مدته ثلاثة أيام اقترحه جونسون للتصديق عليه، مما أدى إلى توقف إقرار الاتفاق الأسبوع الماضي.

وسيسمح ما يسمى بـ "التمديد المرن" لبريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي في بداية ديسمبر أو بداية يناير إذا تم التصديق على اتفاق الخروج في الوقت المناسب، وفقًا لمسودة التمديد التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وتوضح المسودة أن "هذا التمديد يستبعد إعادة فتح اتفاق الانسحاب".

كما حذرت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في المسودة من أن هذا التمديد "لا يمكن السماح به لتقويض سير العمل للاتحاد الأوروبي ومؤسساته".

وتطالب الدول الأعضاء بريطانيا بالتصرف بحسن نية خلال عضويتها الموسعة في الاتحاد الأوروبي ، بما في ذلك تعيين مفوض الاتحاد الأوروبي، وهو ما رفض جونسون القيام به في السابق.

وحذر جونسون أيضا في خطابه قائلا إنه على الرغم من أنه لن يسعى عن عمد إلى تعطيل أعمال الاتحاد الأوروبي خلال فترة عضوية بريطانيا، فإن مسؤوليته كرئيس للوزراء هي "حماية المصالح الوطنية للمملكة المتحدة ، بما في ذلك داخل عملية صنع القرار في الاتحاد الأوروبي".

وعقب موافقة جونسون على تمديد الخروج، قال المتحدث باسم رئيس المجلس الأوروبي، بريين آمان، إن الإجراءات الكتابية لإضفاء الطابع الرسمي على القرار ستبدأ في وقت قريب.

وبعد موافقة بريطانيا، يمكن الآن لقادة الاتحاد الأوروبي التوقيع رسميا على التمديد. وتأمل الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي أن يتم ذلك بحلول يوم الثلاثاء أو الأربعاء، وفقًا لمصدر في الاتحاد الأوروبي.