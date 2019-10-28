بلغاريا تطلب من السفير الروسي لديها استدعاء دبلوماسي متهم بالتجسس

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الخارجية البلغارية، اليوم الاثنين، أنها طلبت من السفير الروسي في صوفيا استدعاء دبلوماسيا متهما بالتجسس.

وذكر مكتب المدعي العام في بلغاريا، حسبما نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية الأمريكية على موقعها الإلكتروني، أنه تلقى معلومات من وكالة الأمن الوطني بشأن الدبلوماسي، فضلا عن تحقيق يؤكد صحة الاتهامات بشكل كامل.

واتهمت الخارجية البلغارية الدبلوماسي الروسي، الذي يشغل منصب السكرتير الأول لدى السفارة الروسية في صوفيا، بعقد اجتماعات منتظمة منذ سبتمبر من العام الماضي مع بلغاريين؛ كان من بينهم مسئول بارز مطلع على معلومات سرية تخص بلغاريا والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وعرض عليهم تعويضا ماليا مقابل الحصول على هذه المعلومات.

يُشار إلى أن بلغاريا، التي كانت الحليف الأقرب لروسيا خلال حقبة الحرب الباردة، قد انضمت للناتو والاتحاد الأوروبي خلال العقد الماضي، غير أنها لا تزال معتمدة على نحو كامل تقريبا على إمدادات الطاقة الروسية.