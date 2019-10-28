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    مندوب سوريا بمجلس الأمن: الجولان المحتل جزء من سوريا واستعادته أولوية لنا

    07:59 م الإثنين 28 أكتوبر 2019
    مندوب سوريا بمجلس الأمن: الجولان المحتل جزء من سوريا واستعادته أولوية لنا

    بشار الجعفري

    سوريا - (أ ش أ)

    أكد مندوب سوريا الدائم لدى مجلس الأمن الدكتور بشار الجعفري أن الجولان المحتل جزء لا يتجزأ من سوريا وأن استعادتها بكل السبل التي يكفلها القانون الدولي أولوية سورية.

    وقال الجعفري، خلال جلسة لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، إن دولا غربية تسعى للسيطرة على منظمة الأمم المتحدة وتحويلها أداة لخدمة أجنداتها القائمة على القرصنة والهيمنة، مشيرا إلى أن تحكم دول غربية بمجلس الأمن جعله عاجزاً عن فرض تنفيذ قراراته الخاصة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة في فلسطين والجولان السوري وجنوب لبنان.

    وحمل الجعفري الدول الداعمة للاحتلال الإسرائيلي مسئولية تبعات ما يقوم به هذا الاحتلال من جرائم وانتهاكات في الأراضي العربية المحتلة.

    وجدد الجعفري التأكيد على موقف بلاده الثابت والداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس مع ضمان حق اللاجئين في العودة.

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