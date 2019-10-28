رئيس الأركان الأمريكية: إتاحة بعض فيديوهات عملية قتل البغدادي خلال أيام

القاهرة - (مصراوي)

أكد مارك ميلي رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، أن زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي، كان يختبأ في نفق حين فجر حزامه الناسف.

وقال ميلي، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، إنه تم اعتقال شخصين خلال عملية قتل البغدادي.

وأعلن عن احتمالية إتاحة بعض فيديوهات عملية قتل البغدادي خلال أيام.

وتابع: "تم التخلص من رفات البغدادي بالشكل المناسب".

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه قد ينشر مقاطع من فيديو للغارة التي شنتها القوات الأمريكية الخاصة لقتل زعيم ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) أبو بكر البغدادي.

وقال لدى مغادرته واشنطن متوجها إلى شيكاغو حيث سيلقي كلمة في مؤتمر للشرطة "قد نأخذ مقاطع معينة وننشرها".

ونفذت القوات الخاصة العملية في سوريا السبت ونتج عنها مقتل البغدادي.

وقدم ترامب وصفا مفصلا غير معتاد للغارة الأحد، وقال إن البغدادي قُتل بعد أن فجر سترة ناسفة عندما حاصره الجنود الأمريكيون في نفق مسدود مع أولاده الثلاثة.

وقال إنه "مات كالكلب".

إلا أن صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مسؤولين عسكريين واستخباراتيين شكوكهم في وصف ترامب بما في ذلك زعمه أن البغدادي كان يبكي في النفق.

وكان ترامب قال إنه شاهد الغارة بأكملها مباشرة مثل "الفيلم السينمائي".

إلا أن المسؤولين ذكروا للصحيفة أنه من غير الممكن أن يكون ترامب قد استمع للأحداث في ذلك الوقت أو أنه تمكن من مشاهدة ما جري داخل النفق.