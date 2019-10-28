أكثر الكلمات إنتشاراً

مقتل البغدادي محاكمة راجح الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أسعار الذهب العدوان التركي أزمة الدوري محمد رمضان أسعار الفائدة عزل ترامب

وزير الخزانة الأمريكي يتعهد بزيادة العقوبات الاقتصادية على إيران

06:47 م الإثنين 28 أكتوبر 2019
وزير الخزانة الأمريكي يتعهد بزيادة العقوبات الاقتصادية على إيران

وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين

الولايات المتحدة - أ ش أ

تعهد وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، بفرض مزيد من العقوبات الاقتصادية على إيران، مؤكدًا أن ما وصفه بـ"حملة الضغط القصوى" لإدارة بلاده تعمل على وقف العدوان الإيراني.

وقال منوشين في تصريحات نقلتها شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الاثنين، إن العقوبات الأمريكية تهدف إلى إجبار إيران على وقف ما وصفه بـ "أنشطتها السيئة وتصديرها للإرهاب، وتطلعها إلى إنشاء قدرات نووية وصواريخ".

ولفتت الشبكة الإخبارية إلى أن منوشين يرأس وفدًا إلى منطقة الشرق الأوسط والهند لمناقشة الروابط الاقتصادية ومبادرات مكافحة الإرهاب، ويصاحبه في الجولة جاريد كوشنر مستشار وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

هذا المحتوى من

ستيفن منوشين وزير الخزانة الأمريكي العقوبات على إيران

الخبر التالى:

الفيضانات تشرد أكثر من 180 ألف شخص في الصومال
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان