تقدم الأرجنتيني جروسي في سباق منصب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية

فيينا - (د ب أ)

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الاثنين، تقدم رافائيل جروسي، أحد كبار الدبلوماسيين الأرجنتينيين، على منافسه الروماني كورنيل فيروتا في سباقهما للفوز بمنصب المدير العام للوكالة.

وقالت الوكالة في بيان إن جروسي حصد 20 صوتا من بين 35 دولة في مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولكنه لا يزال يفتقر إلى أغلبية الثلثين التي يحتاجها من أجل أن يصبح المدير العام الجديد للوكالة.

وأضاف البيان أن فيروتا، الذي يشغل حاليا منصب القائم بأعمال المدير العام للوكالة، قد حصل فقط على 14 صوتا.

ومن المقرر عقد جلسات اقتراع سرية إضافية يومي الثلاثاء والأربعاء، لكن العملية قد تتطلب جولات إضافية للوصول إلى الأغلبية اللازمة.

يذكر أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدأت البحث عن مدير عام جديد لها إثر وفاة مديرها الياباني يوكيا آمانو في يوليو الماضي، حيث تحاول الدول الأعضاء شغل هذا المنصب بسرعة، خاصة وأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنخرط بعمق في الاتفاق النووي الإيراني، من خلال مراقبة توسع طهران الأخير في برنامجها النووي.

وفي الجولة السابقة من التصويت الأسبوع الماضي، كان فيروتا متقدمًا بفارق 17 صوتًا بينما حصل جروسي على 16 صوتًا، في الوقت الذي امتنعت فيه دولتان عن التصويت.