متحدث الحكومة العراقية: لا يمكن إجراء انتخابات مبكرة

بغداد - (د ب ا)

صرح المتحدث باسم الحكومة العراقية اليوم الاثنين أنه لا يمكن إجراء انتخابات مبكرة في العراق إلا في حال حل البرلمان نفسه.

وقال سعد الحديثي في تصريح صحفي " فيما يخص الانتخابات المبكرة فانه طالما البرلمان العراقي موجود حاليا وحسب الدستور فلايمكن اجراء انتخابات مبكرة الا في حال حل البرلمان نفسه".

كان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر قد دعا اليوم الاثنين إلى إجراء انتخابات مبكرة في العراق باشراف أممي.

وقال الصدر في بيان"ادعو إلى انتخابات مبكرة باشراف أممي دون مشاركة الاحزاب الحالية الا من ارتضاه الشعب" .

ودعا إلى "اتخاذ التدابير لتغيير المفوضية العليا للانتخابات في العراق وقانونها الا من ارتضاه الشعب".

يأتي تصريح الصدر وسط تجدد المظاهرات الاحتجاجية اليوم الاثنين في بغداد، وعدد من المحافظات لليوم الرابع على التوالي للمطالبة بتحقيق مطالبهم بإقالة الحكومة العراقية وحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.