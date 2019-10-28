مصدر بالشرطة الفرنسية: مطلق النار على صلة باليمين المتطرف

القاهرة - (مصراوي)

أكد مصدر في الشرطة الفرنسية، أن مطلق النار قرب المسجد كانت لديه اتصالات مع اليمين المتطرف ويبلغ من العمر 84 عامًا، بحسب ما نشرته "سكاي نيوز" عربية.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قبل قليل، بوقوع حادث إطلاق نار على مسجد جنوب غرب فرنسا وتوقيف المشتبه به.

وأكدت الوكالة الفرنسية، إصابة شخصين بالرصاص في حادث إطلاق النار على المسجد.