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مصدر بالشرطة الفرنسية: مطلق النار على صلة باليمين المتطرف

06:36 م الإثنين 28 أكتوبر 2019
مصدر بالشرطة الفرنسية: مطلق النار على صلة باليمين المتطرف

الشرطة الفرنسية

القاهرة - (مصراوي)

أكد مصدر في الشرطة الفرنسية، أن مطلق النار قرب المسجد كانت لديه اتصالات مع اليمين المتطرف ويبلغ من العمر 84 عامًا، بحسب ما نشرته "سكاي نيوز" عربية.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قبل قليل، بوقوع حادث إطلاق نار على مسجد جنوب غرب فرنسا وتوقيف المشتبه به.

وأكدت الوكالة الفرنسية، إصابة شخصين بالرصاص في حادث إطلاق النار على المسجد.

الشرطة الفرنسية اطلاق نار اليمين المتطرف إطلاق نار على مسجد فرنسا

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