الصدر يدعو إلى انتخابات مبكرة في العراق بأشراف أممي

النجف - (د ب ا)

دعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اليوم الاثنين الى اجراء انتخابات مبكرة في العراق باشراف أممي.

وقال الصدر في بيان"ادعو إلى انتخابات مبكرة باشراف أممي دون مشاركة الاحزاب الحالية الا من ارتضاه الشعب" .

ودعا إلى "اتخاذ التدابير لتغيير المفوضية العليا للانتخابات في العراق وقانونها الا من ارتضاه الشعب".

يأتي تصريح الصدر وسط تجدد المظاهرات الاحتجاجية اليوم الاثنين في بغداد، وعدد من المحافظات لليوم الرابع على التوالي للمطالبة بتحقيق مطالبهم بإقالة الحكومة العراقية وحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.