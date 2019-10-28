الجيش اللبناني يحذر من حساب على "فيسبوك" يزعم أنه للموساد

القاهرة - (مصراوي)

حذر الجيش اللبناني، في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" اللبنانيين من قبول طلب صداقة عبر موقع "فيسبوك" من حساب باسم "Jamal Fa".

وأعلنت قيادة الجيش، أن عددًا من اللبنانيين تلقوا طلبات صداقة من الحساب المذكور، وتبين أنه تابع لجهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" ويعرض مبالغ مالية لكل من يتعامل معه.

ودعت قيادة الجيش، اللبنانيين إلى التنبه وعدم الإنجراف وراء هذه المحاولات الهادفة إلى اختراق المجتمع اللبناني بهدف إشاعة الفتن وخلق الفوضى.

