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الجيش اللبناني يحذر من حساب على "فيسبوك" يزعم أنه للموساد

06:32 م الإثنين 28 أكتوبر 2019
الجيش اللبناني يحذر من حساب على "فيسبوك" يزعم أنه للموساد

قوات الجيش اللبناني

القاهرة - (مصراوي)

حذر الجيش اللبناني، في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" اللبنانيين من قبول طلب صداقة عبر موقع "فيسبوك" من حساب باسم "Jamal Fa".

وأعلنت قيادة الجيش، أن عددًا من اللبنانيين تلقوا طلبات صداقة من الحساب المذكور، وتبين أنه تابع لجهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" ويعرض مبالغ مالية لكل من يتعامل معه.

ودعت قيادة الجيش، اللبنانيين إلى التنبه وعدم الإنجراف وراء هذه المحاولات الهادفة إلى اختراق المجتمع اللبناني بهدف إشاعة الفتن وخلق الفوضى.
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