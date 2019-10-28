مديرة "يونيسف" تزور جنوب كردفان بالسودان

الخرطوم - أ ش أ

زارت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" هنريتا فور، ولاية جنوب كردفان (جنوب السودان)، وتفقدت مستشفى مدينة "كادوقلي" للأطفال، والتقت مع أمهات وأطفال، يتلقون العلاج ضمن برنامج التغذية العلاجية الذي تدعمه "يونيسف".

وقالت "يونيسيف" في السودان، في بيان، إن معدلات سوء التغذية في السودان تعتبر من بين الأعلى في العالم، لافتة إلى أن الأطفال في السودان معرضون للوفاة، إذا لم يتلقوا الرعاية الصحية الضرورية.

وقامت منظمة "يونيسف" بوضع منهج متكامل لمعالجة سوء التغذية، الذي يتسبب فيه عدم توفر مياه الشرب الآمنة وعدم انتظام الرضاعة الطبيعية والأمن الغذائي والزواج المبكر.