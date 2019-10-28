بوتين يبحث مع ميركل هاتفيا اتفاقات موسكو وأنقرة بشأن سوريا

موسكو - أ ش أ

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي، اليوم الاثنين، مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول التسوية في سوريا.

وذكر الكرملين - في بيان اليوم - أن الرئيس الروسي أبلغ ميركل بنتائج اجتماعه مع الرئيس التركي في 22 أكتوبر الجاري بسوتشي بشأن شمال شرق سوريا، مؤكدا أن الاتفاقات مع أردوغان تأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع الأطراف وتسهم في استعادة سيادة سوريا وسلامة أراضيها.

وأشار الكرملين - في بيانه - إلى أن تنفيذ أحكام مذكرة سوتشي سيؤدي إلى استقرار الوضع في شمال شرق سوريا ودفع العملية السياسية بما هو في مصلحة عمل اللجنة الدستورية المقرر عقدها في 30 أكتوبر الحالي بجنيف.

يُذكر أن بوتين وأردوغان توصلا إلى مذكرة حول الإجراءات المشتركة لتسوية الوضع في شمال شرق سوريا،وينص الاتفاق على انسحاب المقاتلين الأكراد مع أسلحتهم من منطقة العملية التركية إلى عمق 32 كيلومترا في غضون 150 ساعة ، مع إطلاق القوات الروسية والتركية دوريات مشتركة في أراض عمقها 10 كيلومترات غربي وشرقي منطقة العملية العسكرية التركية.