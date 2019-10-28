أكثر الكلمات إنتشاراً

مقتل البغدادي محاكمة راجح الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أسعار الذهب العدوان التركي أزمة الدوري محمد رمضان أسعار الفائدة عزل ترامب

بوتين يبحث مع ميركل هاتفيا اتفاقات موسكو وأنقرة بشأن سوريا

04:52 م الإثنين 28 أكتوبر 2019
بوتين يبحث مع ميركل هاتفيا اتفاقات موسكو وأنقرة بشأن سوريا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

موسكو - أ ش أ

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي، اليوم الاثنين، مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول التسوية في سوريا.

وذكر الكرملين - في بيان اليوم - أن الرئيس الروسي أبلغ ميركل بنتائج اجتماعه مع الرئيس التركي في 22 أكتوبر الجاري بسوتشي بشأن شمال شرق سوريا، مؤكدا أن الاتفاقات مع أردوغان تأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع الأطراف وتسهم في استعادة سيادة سوريا وسلامة أراضيها.

وأشار الكرملين - في بيانه - إلى أن تنفيذ أحكام مذكرة سوتشي سيؤدي إلى استقرار الوضع في شمال شرق سوريا ودفع العملية السياسية بما هو في مصلحة عمل اللجنة الدستورية المقرر عقدها في 30 أكتوبر الحالي بجنيف.

يُذكر أن بوتين وأردوغان توصلا إلى مذكرة حول الإجراءات المشتركة لتسوية الوضع في شمال شرق سوريا،وينص الاتفاق على انسحاب المقاتلين الأكراد مع أسلحتهم من منطقة العملية التركية إلى عمق 32 كيلومترا في غضون 150 ساعة ، مع إطلاق القوات الروسية والتركية دوريات مشتركة في أراض عمقها 10 كيلومترات غربي وشرقي منطقة العملية العسكرية التركية.

هذا المحتوى من

فلاديمير بوتين أنجيلا ميركل أردوغان سوريا

الخبر التالى:

مديرة "يونيسف" تزور جنوب كردفان بالسودان
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان