الكويت والعراق يبحثان الجهود المبذولة لكشف مصير الأسرى والمفقودين الكويتيين

الكويت - أ ش أ

بحث نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجارالله، خال لقائه اليوم الإثنين، وكيل وزارة الخارجية العراقية للشؤون القانونية ، والعلاقات متعددة الأطراف، حازم اليوسفي، والوفد المرافق له الذي يزور الكويت حاليا، الجهود المبذولة في إطار الكشف عن مصير الأسرى والمفقودين الكويتيين.

كما جرى - خلال اللقاء - بحث إعادة الممتلكات والأرشيف الكويتي من العراق، خاصة في ظل تسلم الكويت أمس الأحد دفعة جديدة منه، شملت نحو مائتي ألف كتاب من الممتلكات التي تم الاستيلاء عليها من مكتبة الكويت الوطنية، خلال الغزو العراقي.

وعلى صعيد آخر، بحث المسؤول الكويتي مع السفير البريطاني لدى الكويت مايكل دافنبورت، العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.