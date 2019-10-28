أمير قطر يبحث مع الرئيس البرازيلي القضايا الإقليمية والدولية

الدوحة- (د ب أ ):

عقدت في الدوحة اليوم الأثنين جلسة محادثات رسمية بين الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ، و رئيس البرازيل جايير بولسونارو الذي بدأ اليوم زيارة لدولة قطر .

وقال بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء القطرية إنه تم خلال الجلسة بحث العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الصديقين وأوجه تطويرها والدفع بها قدما لتشمل آفاقا جديدة من التعاون الثنائي، خاصة في مجالات السياسة والاقتصاد والطاقة والصناعات العسكرية والأمن الغذائي، وتشجيع الاستثمار في القطاع الخاص في كلا البلدين، وكذلك في الرياضة، سيما وأن البرازيل شريك مساهم في مشاريع البنية التحتية لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 .

وحسب البيان ، جرى خلال الجلسة مناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية بما يسهم في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.