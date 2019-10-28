السنوار يؤكد جاهزية حركة حماس لإجراء انتخابات فلسطينية

غزة- (د ب أ):

أكد رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة يحيى السنوار اليوم الاثنين جاهزية الحركة لإجراء انتخابات فلسطينية.

وقال السنوار، للصحفيين لدى اجتماع قيادة حركة حماس مع وفد لجنة الانتخابات المركزية من الضفة الغربية :"نحن جاهزون للانتخابات دوما، وسنبذل كل جهودنا لإنجاح العملية الانتخابية".

وأضاف :"سنجعل هذه الانتخابات رافعة لتصويب مسارات استراتيجية جرت في الساحة الفلسطينية خلال السنوات الأخيرة، ونحن معنيون بعملية انتخابية ديمقراطية تعكس الصورة الحضارية للفلسطينيين".

من جهته، صرح الناطق باسم حماس حازم قاسم بأن الحركة أبلغت لجنة الانتخابات المركزية والفصائل بجهوزيتها الكاملة للدخول في الانتخابات، وأنّها ستبذل كل جهدها لإنجاح العملية الانتخابية.

وأضاف قاسم، بحسب ما نقلت عنه وكالة "صفا"المحلية :"انطلاقًا من مسؤولية الحركة الوطنية تجاه شعبنا وقضاياه المختلفة؛ ستعمل حماس كل ما في وسعها من أجل إنجاح عملية الانتخابات باعتبارها حقًا أصيلًا لشعبنا".

وبدأ رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر على رأس وفد من اللجنة زيارة إلى غزة قادما من الضفة الغربية مساء أمس؛ للقاء قيادة حركة حماس والفصائل الأخرى ومنظمات المجتمع المدني.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلّف مطلع الشهر الجاري ناصر بإجراء اتصالات مع القوى والفعاليات والفصائل والجهات المعنية للتحضير لإجراء الانتخابات التشريعية على أن يتبعها بعد بضعة أشهر الانتخابات الرئاسية.

لكن حماس صرحت في وقت سابق رفضها إجراء انتخابات مجزأة وإصرارها على إجراء انتخابات فلسطينية شاملة للرئاسة والمجلس التشريعي (البرلمان) ومنظمة التحرير.

وتتصاعد المطالب في الأوساط الفلسطينية بضرورة إجراء الانتخابات كمخرج من استمرار الانقسام الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007 بعد فشل سلسلة تفاهمات للمصالحة بين حركتي فتح وحماس.

وأجرى الفلسطينيون آخر انتخابات برلمانية في عام 2006 وفازت حينها حماس بغالبية مقاعد المجلس التشريعي (البرلمان) ، فيما أجريت قبل ذلك بعام آخر انتخابات رئاسية وفاز فيها عباس.