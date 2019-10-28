الدفاع الروسية ترصد 31 انتهاكًا للهدنة في سوريا خلال 24 ساعة

موسكو - أ ش أ

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الماضية 14 انتهاكًا لنظام وقف العمليات العسكرية، وقعت في محافظات (اللاذقية - حلب - إدلب - حماة).

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الاثنين- أن الجانب التركي في اللجنة رصد بدوره 17 انتهاكًا للهدنة في محافظات (حلب - إدلب - حماة - اللاذقية)، مشيرة إلى أن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين نفذ خلال 24 ساعة الماضية عملية إنسانية واحدة، تم من خلالها إيصال 500 سلة غذائية بوزن يبلغ حوالي 2.45 طن إلى سكان قرية (مراط) بريف دير الزور.

ولفتت إلى أنه تم بشكل عام تنفيذ 2232 عملية إنسانية بوزن إجمالي من المساعدات الإنسانية 3675.4785 طن.