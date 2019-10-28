السودان وفلسطين على طاولة البرلمان العربي في دور انعقاد جديد

كتبت – إيمان محمود:

يفتتح البرلمان العربي دور انعقاده الجديد من خلال عقد اجتماعات اللجان يومي الثلاثاء والأربعاء المُقبلين، بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، وذلك تمهيدًا لعرض ما سيصدر عنه من مشاريع قرارات هامة تخص عدد من الدول العربية.

وقال البرلمان العربي في بيان وصل مصراوي نسخة منه، أنه من المُقرر أيضًا أن يصدر بيانات وقوانين على جلسته العامة الأولى لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني والتي ستُعقد برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي يوم الخميس المُقبل.

ومن المُقرر أن تنعقد يوم الثلاثاء، اجتماعات اللجان وعلى رأسها لجنة فلسطين برئاسة رئيس البرلمان العربي والتي ستناقش مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، كما ستجتمع أيضاً برئاسة رئيس البرلمان العربي لجنة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وذلك لمناقشة مشروع قرار والمذكرة القانونية التي ستصدر عن البرلمان العربي لدعم طلب رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

كما ستناقش اللجنة المعنية بتقديم تصور عن وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي مشروع وثيقة ستصدر عن البرلمان العربي بهذا الشأن، واللجنة المعنية بدراسة موضوع الأمن المائي العربي كتحدي للأمن القومي العربي، ولجنة الدول العربية الأقل نمواً، واللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الوطن العربي.

وستنعقد يوم الأربعاء اجتماعات اللجان الدائمة، إذ ستناقش لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي العربي تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في بعض الدول العربية، ومستجدات العمل العربي المشترك.

وستدرس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية مشروع موازنة البرلمان العربي للعام 2020، كما ستناقش عدد من مشاريع القوانين الاسترشادية في تيسير التبادل التجاري والنقل في العالم، وعدد من الرؤى البرلمانية في المجال الاقتصادي ومنها رؤية برلمانية بشأن الربط الكهربائي بين الدول العربية ورؤية لتفعيل السوق العربية المشتركة.

فيما ستستعرض لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان حالة حقوق الإنسان فى دولة فلسطين، وتستكمل مناقشة مخرجات ندوة عقوبة الإعدام في الدول العربية وضمانات التطبيق ومناقشة قانون استرشادي بشأن ذلك، ودراسة مشروع دليل البرلمانيين بتشريع ومراقبة تطبيق حقوق الانسان في العالم العربي، فيما ستناقش لجنة الشؤون الاجتماعية والمرأة والشباب مشروع وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي، ودراسة عدد من مشاريع القوانين الاسترشادية في المجال الثقافي والاجتماعي ومنها قانون حفظ الآثار العربية، وشبكة الأمان الاجتماعي، ومكافحة الأمية العربية.