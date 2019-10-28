تركيا تدعو إلى فتح تحقيق حول اتصالات وتحركات البغدادي قبل مقتله

القاهرة- (مصراوي):

دعا رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، إلى فتح تحقيق واسع حول اتصالات وتحركات زعيم داعش أبوبكر البغدادي داخل سوريا عموما، ومؤخرا في إدلب.

واعتبر ألطون أن مقتل البغدادي يُمثّل نجاحًا كبيرًا بالنسبة لجميع عمليات مكافحة الإرهاب حول العالم، واصفًا العملية بأنها خطوة هامة لهزيمة داعش بشكل نهائي في المنطقة.

وتابع: "تركيا التي كانت هدفا للهجمات الكبيرة لداعش منذ ظهوره، كافحت ضد هذا التنظيم بكل إمكاناتها"، مشيرا إلى أن الهجمات العديدة التي نفذها التنظيم ضد تركيا، وأبرزها الهجوم على قنصليتها في مدينة الموصل العراقية، وملهى "رينا"، تم تنفيذها بأوامر مباشرة من البغدادي.

ودعا ألطون إلى "ضرورة فتح تحقيق واسع حول تحركات زعيم داعش داخل سوريا عموما"، فضلًا عن محاسبة ومحاكمة من ساعد وساند وتعاون مع التنظيم وزعيمه.

ولفت المسؤول التركي إلى قلق أنقرة إزاء الأنباء المتعلقة بعقد تنظيم حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي، الذي تصنفه أنقرة إرهابيا، تفاهمات مع داعش، والتهديدات النابعة من إطلاق الحزب سراح أسرى داعش المسجونين لديه، داعيًا التحالف الدولي إلى منع هذه الخطوات.

وأضاف: "عند الوضع بعين الاعتبار، قدوم آلاف المقاتلين الأجانب في سوريا، من أوروبا، على البلدان الأوروبية تحمل مسؤوليات كبيرة لمواجهة هذه المشكلة."

وشدد ألطون على عزم وإصرار تركيا على تطهير حدودها من التنظيمات الإرهابية، معتبرا أن "عملية قتل البغدادي أكدت مرة أخرى على شرعية المخاوف التركية ومدى ضرورة العمليات التي نفذتها على حدودها".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، أمس الأحد، مقتل البغدادي في عملية خاصة نفذتها قوات بلاده في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا.

وقال ترامب إن "البغدادي قتل بعد تفجير سترته الناسفة إثر محاصرته من قبل القوات الأمريكية في نفق مسدود".