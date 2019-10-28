مشجعون يطلقون صيحات استهجان ضد ترامب لدى حضوره مباراة بيسبول

واشنطن- (د ب أ):

علت صيحات استهجان مشجعي البيسبول لدى حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مباراة بين فريقي "واشنطن ناشونالز" و"هيوستن أستروس"، في إطار مباريات "السلسلة العالمية للبيسبول"، مساء أمس الأحد بالتوقيت المحلي في واشنطن.

وفي مقطع فيديو بثته شبكة "إن بي سي نيوز" الاخبارية، تعالت صيحات استهجان المشجعين عندما ظهر ترامب وقرينته ميلانيا، على شاشة العرض الكبيرة في ملعب ناشونال بارك. كما تم سماع المشجعين وهم يهتفون قائلين "احبسوه"، في مقطع فيديو آخر.

ويشار إلى أن عبارة "احبسوها" صارت أحد أهم العبارات التي كانت تتردد أثناء الحملة الرئاسية الخاصة بترامب في عام 2016، أمام منافسته هيلاري كلينتون.

وكثيرا ما كان الجمهوريون يقولون إن كلينتون يجب أن تذهب إلى السجن، بسبب استخدامها لخادم بريد إلكتروني خاص، وحذفها لمجموعة كبيرة من البيانات خلال فترة عملها كوزيرة للخارجية.

ولم يحضر ترامب أي مباراة ضمن مباريات "دوري البيسبول الرئيسي"، منذ أن صار رئيسا للبلاد.