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    الجيش اللبناني يحبط عملية تهريب أشخاص إلى قبرص عبر البحر

    11:43 ص الإثنين 28 أكتوبر 2019
    الجيش اللبناني يحبط عملية تهريب أشخاص إلى قبرص عبر البحر

    الجيش اللبناني

    بيروت - أ ش أ

    أحبطت مخابرات الجيش اللبناني عملية تهريب لـ 15 شخصا عبر البحر من أحد شواطىء لبنان الشمالية باتجاه قبرص.

    وذكرت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبناني - في بيان لها اليوم الاثنين - أن جهاز مخابرات الجيش، كان قد توافرت لديه معلومات عن التحضير لعملية تهريب أشخاص من لبنان إلى قبرص.

    وأشارت إلى أن المخابرات داهمت غرفة قرب شاطىء القلمون (بمدينة طرابلس - شمالي البلاد) وتمكنت من ضبط 9 سوريين و 5 لبنانيين وفلسطيني واحد، كانوا على وشك الانطلاق باتجاه قبرص، وأحالتهم إلى سلطات التحقيق القضائية المختصة.

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