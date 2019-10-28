الجيش اللبناني يحبط عملية تهريب أشخاص إلى قبرص عبر البحر
بيروت - أ ش أ
أحبطت مخابرات الجيش اللبناني عملية تهريب لـ 15 شخصا عبر البحر من أحد شواطىء لبنان الشمالية باتجاه قبرص.
وذكرت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبناني - في بيان لها اليوم الاثنين - أن جهاز مخابرات الجيش، كان قد توافرت لديه معلومات عن التحضير لعملية تهريب أشخاص من لبنان إلى قبرص.
وأشارت إلى أن المخابرات داهمت غرفة قرب شاطىء القلمون (بمدينة طرابلس - شمالي البلاد) وتمكنت من ضبط 9 سوريين و 5 لبنانيين وفلسطيني واحد، كانوا على وشك الانطلاق باتجاه قبرص، وأحالتهم إلى سلطات التحقيق القضائية المختصة.
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