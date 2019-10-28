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جونسون يطلب من البرلمان مجددا الموافقة على إجراء انتخابات مبكرة

11:36 ص الإثنين 28 أكتوبر 2019
جونسون يطلب من البرلمان مجددا الموافقة على إجراء انتخابات مبكرة

بوريس جونسون

لندن- (د ب أ):

يعتزم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مطالبة البرلمان اليوم الاثنين بالتصويت على مقترح لإجراء انتخابات مبكرة في 12 ديسمبر القادم، وذلك في مقابل الموافقة على إتاحة المزيد من الوقت للتدقيق في خطته لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وسبق أن تقدم جونسون بمقترحين لمجلس العموم لإجراء الانتخابات، إلا أنه فشل في الحصول على دعم الأغلبية المطلوبة لذلك وهي ثلثا أصوات الأعضاء.

وفي ظل عدم وجود أغلبية، فإن زعيم حزب المحافظين بحاجة إلى دعم من نواب حزب العمال، وهو حزب المعارضة الرئيسي.

وكان زعيم حزب العمال جيريمي كوربين قال إن حزبه لن يدعم إجراء مثل هذه الانتخابات إلا بعد الحصول على تأكيد بأن الاتحاد الأوروبي وافق على تأجيل الخروج لما بعد الموعد المقرر لذلك الخميس القادم، إلى جانب ضمانة بأن جونسون لن يكون قادرا على إخراج بريطانيا من الاتحاد بدون اتفاق.

وشدد كوربين على أنه يريد التأكد من أن احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد بدون اتفاق "لم يعد مطروحا تماما" قبل إجراء انتخابات.

ولم تتخذ بروكسل بعد قرارا بشأن مقترح تأجيل الخروج لثلاثة أشهر تنتهي بنهاية يناير.

بوريس جونسون خروج بريطانيا الاتحاد الأوروبي حزب المحافظين

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