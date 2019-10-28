صحف السودان تهتم بمباحثات نائبة أمين عام الأمم المتحدة وخطاب للبرهان

الخرطوم - أ ش أ

تنوعت اهتمامات الصحف السودانية الصادرة اليوم الاثنين، وركزت بشكل خاص على مباحثات نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، في الخرطوم أمس، وخطاب رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، لطلبة الكليات العسكرية الجدد.

وذكرت صحيفة "المجهر السياسي" أن الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، أكد التزام بلاده بتعزيز آفاق التعاون مع الأمم المتحدة، وذلك لدى لقائه نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، حيث استعرض أولويات حكومة الفترة الانتقالية خلال المرحلة المقبلة.

من جهتها، اهتمت صحيفة "الرأي العام" بخطاب الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، القائد العام للقوات المسلحة السودانية، للطلاب المقبولين في الكليات العسكرية السودانية، والتي أكد فيها التزام القوات المسلحة بواجبها المقدس في حماية الوطن والدفاع عن أراضيه ومواطنيه وحراسة حدوده الممتدة.

ونقلت "أخبار اليوم" عن البرهان قوله إن المرحلة التي يمر بها السودان، هي الأدعى للتمسك بالوطنية وقيمها النبيلة والتسامي فوق الانتماءات دون الالتفات لأية دعوات أخرى.

وأجرت صحيفة "السوداني"، حوارا خاصا مع وزير الصناعة والتجارة السوداني مدني عباس مدني، أكد فيه أنه يوجد تخفيض غير مسبوق في الإنفاق الحكومي، وأن الحكومة الحالية عازمة على محاربة الفساد.

واهتمت صحيفة "الانتباهة" بإعلان وزارة التربية والتعليم السودانية عزمها إحداث تغيير جذري في المناهج التعليمية، بهدف ضمان جودة التعليم.