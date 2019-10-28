إصابات في محاولة قوات الجيش فتح طريق قطعه محتجون بلبنان

بيروت- (د ب أ):

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بأن 3 محتجين أصيبوا في صيدا جنوبي البلاد، خلال قيام الجيش بفتح طريق يقطعه محتجون.

وذكرت أن الإصابات وقعت إثر إشكال بين المحتجين وعناصر الجيش، الذين حاولوا فتح طريق صيدا الأولي، وتمكن الجيش في النهاية من إعادة فتحه.

وغطت سحب الدخان سماء المدينة بعدما أشعل المحتجون إطارات في الطرقات الداخلية.

وتصاعدت وتيرة إغلاق الطرق في مناطق مختلفة بلبنان اليوم.

وأصدر الجيش اللبناني مؤخرًا بيانًا أكد فيه دعم المحتجين، لكنه أكد أنه ضد إقفال الطرق والتضييق على المواطنين.

وقال الجيش في البيان: "الجيش يقف إلى جانبكم في مطالبكم الحياتية المحقة، وهو ملتزم حماية حرية التعبير والتظاهر السلمي بعيداً عن إقفال الطرق والتضييق على المواطنين واستغلالكم للقيام بأعمال شغب".

وشكل الآلاف من المتظاهرين أمس سلسلة بشرية ترمز للوحدة الوطنية، بطول الساحل من العاصمة بيروت إلى شمال وجنوب لبنان.​