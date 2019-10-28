ضربة قاصمة لحزب إنجيلا ميركل من اليمين المتطرف
05:04 ص الإثنين 28 أكتوبر 2019
القاهرة- (مصراوي):
أظهرت نتائج استطلاع لرأي الناخبين بعد إدلائهم بأصواتهم أن حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف أزاح حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إلى المركز الثالث في انتخابات جرت بولاية تورينجن شرقي ألمانيا.
يأتي هذا فيما فاز حزب لينكه المنتمي لليسار المتطرف بالمركز الأول.
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