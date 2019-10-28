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مقتل 74 متظاهرًا عراقيًا في 3 أيام وإصابة أكثر من 3 آلاف

02:34 ص الإثنين 28 أكتوبر 2019
مقتل 74 متظاهرًا عراقيًا في 3 أيام وإصابة أكثر من 3 آلاف

احتجاجات العراق

بغداد- (د ب أ):

أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، في ساعة متأخرة من ليل الأحد، أن حصيلة قتلى المظاهرات الاحتجاجية في العراق خلال الأيام الثلاثة الماضية بلغت 74 متظاهرًا.

وأضافت المفوضية أن أغلب حالات القتل كانت نتيجة الإصابة بطلق ناري، خلال التصادمات بين المتظاهرين وأفراد حماية المقرات الحزبية، عند محاولة الدخول إليها، إضافة إلى حالات الاختناق بسبب الغازات المسيلة للدموع.

وأوضح البيان: "أن هذه الحصيلة هي للفترة من 25 إلى 27 من الشهر الجاري فيما بلغ عدد المصابين 3654 شخصًا أغلبها بسبب الغازات المسيلة للدموع فيما بلغ عدد المعتقلين 158 شخصًا أطلق سراح 123 منهم ولا يزال 35 شخصًا قيد الاعتقال".

احتجاجات العراق المفوضية العليا لحقوق الإنسان طلق ناري

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