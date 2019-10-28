الكويت: هناك تنسيق مع دول المنطقة لتلافي هجمات بعد مقتل البغدادي

الكويت - (د ب أ)

أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله على سلامة الحدود الكويتية-العراقية، مشددا على أن تأمينها يسير وفق خطة أمنية كويتية بحتة تشترك فيها مختلف أجهزة الدولة المعنية.

وفي ردوده على أسئلة الصحفيين- على هامش احتفال الأمم المتحدة بيوم المنظمة الذي أقيم اليوم بمقر ممثل الامين العام للأمم المتحدة بالكويت- بشأن احتمال تعرض المنطقة لهجمات ارهابية انتقامية على خلفية مقتل أبوبكر البغدادي، قال إن هناك تنسيقا كويتيا استخباراتيا مع دول المنطقة لتلافي حدوث مثل هذه الهجمات.

وأضاف ان التعاون قائم ومستمر مع دول الجوار، لافتا الى أن "هناك تحليلات تشير الى أنه قد تكون هناك ردود فعل وبالتالي هذا يستدعي منا المزيد من التنسيق والتشاور مع الاجهزة الأمنية في المنطقة وهو ما حصل لمواجهة اي ردود فعل سلبية تحدث".

وحول أوضاع الكويتيين في لبنان في ضوء عدم رغبة بعضهم في العودة إلى البلاد، قال إن هناك عددا قليلا منهم لا يرغب في العودة بالرغم من تواصل الخارجية معهم أكثر من مرة عن طريق السفارة، مشيرا ألى أن اغلبهم يسكن في المناطق الجبلية البعيدة عن مناطق المظاهرات.

وأكد أنه تم التنبيه عليهم بشأن إجراءات الأمن والسلامة.

وردا على سؤال حول مبادرة الرئيس الإيراني حسن روحاني التي طرحها حول أمن الخليج، قال الجار الله "تسلمت الكويت هذه المبادرة ونحن في ضوء دراستها وعندما نتخذ القرار سنبلغ ايران به".