وزير الدفاع السوداني يشيد بدور الإمارات الداعم لبلاده

الخرطوم - (أ ش أ):

أشاد وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن جمال الدين عمر، بالدور الكبير للإمارات في تعزيز العلاقات بين البلدين على امتداد التاريخ المشترك، ومواقفها الثابتة والداعمة للسودان داخليا بالوقوف معه في جميع أزماته وآخرها ما مر به من تحول سياسي وظروف اقتصادية حرجة ونصرة خيارات الشعب السوداني في رغبته في التحول الديمقراطي وإقرار دولة المواطنة والحرية والعدالة والسلام.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الدفاع السوداني، سفير الامارات في السودان حمد محمد الجنيبي، وممثل الملحق العسكري الإماراتي، اللذين قدما له التهنئة بتقلد منصب وزير الدفاع، وقدما له الدعوة لحضور معرض الطيران، الذي سيقام في الإمارات.

وقال العميد الركن عامر محمد الحسن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، في بيان مساء اليوم الأحد، إن وزير الدفاع أحاط السفير الاماراتي بما تم من خطوات نحو السلام عبر "منبر السلام في جوبا"، وما يرجوه السودان من دعم عربي للوصول لسلام دائم بالسودان، حتى يخرج من أزماته، وعدم العودة إلى الحرب مجددا، مؤكد قوة الإرادة السودانية للوصول إلى السلام.

وأشاد الحسن، بمستوى التعاون العسكري بين البلدين ضمن التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، والبروتوكولات العسكرية المختلفة، خاصة في مجال التدريب، معربا عن تطلع بلاده إلى تنمية مستوى التعاون مستقبلا، مع زيادة الاستثمارات الاقتصادية من قبل الإمارات في السودان لإنعاش الاقتصاد.

من جانبه .. أعرب السفير الإماراتي في السودان، عن شكره لوزير الدفاع على ما قدم من ثناء لدولة الإمارات، مؤكدا أن بلاده ستكون دوما سندا لإخوانها بالسودان الشقيق.

وقال إنه يٌعد حاليا بالإمارات لزيارة وفد استثماري كبير إلى السودان، من أجل دراسة فرص الاستثمارات في مختلف المجالات، وأمثل الوسائل لدعم السلام بالسودان، والدفع بالمفاوضات إلى الأمام، مؤكدا جاهزية الإمارات لتطوير التعاون العسكري المشترك بين البلدين.