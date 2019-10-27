مباحثات بين مسئولين في الأمم المتحدة والحكومة السودانية في الخرطوم

الخرطوم - (أ ش أ):

عقدت مساء اليوم الأحد في مجلس الوزراء السوداني جلسة مباحثات مشتركة بين مسئولين في الأمم المتحدة والحكومة الانتقالية، ترأست فيها أمينة محمد نائبة الٲمين العام للأمم المتحدة، وفد الأمم المتحدة ، فيما ترٲس الجانب السوداني السفير عمر بشير مانيس وزير شؤون مجلس الوزراء.

وقال مجلس الوزراء السوداني ، في بيان ، إن المباحثات تناولت سبل التعاون وكيفية تقديم الأمم المتحدة ووكالاتها المختلفة المساعدات للسودان، وذلك في إطار تعزيز السلام والتنمية المستدامة في مجالات التعليم والصحة والعمل والتنمية الاجتماعية والصناعة والتجارة.

في غضون ذلك ، استقبلت نعمات عبد الله خير رئيس القضاء السوداني، اليوم الأحد، أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، بحضور عدد من رؤساء الإدارات في السلطة القضائية.

ورحبت رئيس القضاء السوداني بالوفد الأممي ، وأكدت أن هذه الزيارة تُعد دفعة لكل نظيراتها في أفريقيا.

من جانبها ، هنأت المسئولة الأممية، رئيس القضاء على نيل ثقة السودان وتعيينها رئيسا للقضاء، وقالت إن هذا التعيين يعد مفخرة لأفريقيا، وإضافة حقيقية للعدالة، وعنصرا مهما لمسيرة المرأة الإفريقية والعربية والعالمية.

وأكدت أن الأمم المتحدة سوف تُولي كل الدعم للسلطة القضائية، وأنها سوف توفر العديد من فرص التدريب للسلطة القضائية لرفع كفاءة القضاء السوداني.