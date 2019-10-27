بعد تصدرها 30 عامًا.. حزب ميركل يسجل أسوء نتيجة في تاريخه بتورينجن

إيرفورت - (د ب أ)

كشفت توقعات القناتين الأولى والثانية بالتلفزيون الألماني مساء اليوم الأحد أن حزب اليسار تصدر انتخابات ولاية تورينجن شرقي ألمانيا وذلك في سابقة للحزب في الانتخابات البرلمانية في الولايات الألمانية.

كما أوضحت التوقعات أن حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، سجل أسوأ نتيجة في تاريخه في انتخابات الولاية التي ظل يتصدرها منذ عام 1990.

في المقابل، أظهرت التوقعات أن حزب البديل من أجل ألمانيا تمكن في الانتخابات التي جرت اليوم من الحصول على أكثر من ضعف النسبة التي حصل عليها في الانتخابات التي جرت في تورينجن قبل خمس سنوات، ليحتل المركز الثاني وبفارق ضئيل عن اليسار.

في الوقت نفسه، يبدو من النتائج أن تشكيل ائتلاف حاكم في هذه الولاية الواقعة شرقي البلاد سيكون عملية صعبة.

وحسب التوقعات، فقد حصل حزب اليسار على نسبة تراوحت بين 6ر29% و7ر29% مقابل (2ر28% في عام 2014)، والبديل على نسبة تراوحت بين 6ر23% و8ر23% مقابل 6ر10% قبل خمس سنوات، وحزب ميركل في المركز الثالث على ما يتراوح بين 2ر22% و6ر22% مقابل 5ر33% في 2014.

وواصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم على المستوى الاتحادي وفي هذه الولاية، على نسبة تراوحت بين 3ر8% و6ر8% (مقابل 4ر12% في 2014)، والخضر على 4ر5% مقابل 7ر5% قبل خمس سنوات، وحصل الحزب الديمقراطي الحر على ما يتراوح بين 5% و2ر5%.