ألمانيا: نسعى لعقد قمة لإحلال السلام في ليبيا خلال العام الحالي

طرابلس - (د ب أ)

أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اعتزامه العمل بقدر المستطاع من أجل عقد قمة لإحلال السلام في ليبيا خلال العام الحالي.

وفي أعقاب زيارة خاطفة لليبيا، قال الوزير المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي اليوم الأحد:" سنقوم بمحاولة لهذا".

ومن المنتظر أن يسبق هذه القمة، عقد اجتماع على مستوى الخبراء لبحث تحقيق الشروط اللازمة لانعقاد مثل هذه القمة " والموضوع معقد وطويل الأمد وشاق، غير أن من ينظر إلى الوضع في ليبيا، لابد أن يتوصل إلى النتيجة التي تفيد بضرورة المحاولة".

وتسود الفوضى في ليبيا منذ الإطاحة بحكم العقيد الليبي معمر القذافي في 2011 بدعم غربي، وتتقاتل العديد من الميليشيات لكسب نفوذ داخل الدولة الغنية بالنفط، وتدور منذ الرابع من أبريل الماضي معارك بالضواحي الجنوبية للعاصمة الليبية بين قوات حكومة الوفاق وأخرى تابعة للمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني.