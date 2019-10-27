بارزاني: مقتل البغدادي ليس نهاية داعش

اربيل - (د ب أ)

أكد مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني رئيس اقليم كردستان السابق اليوم الأحد أن مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي لا يعني نهاية تنظيم داعش.

وقال بارزاني في بيان صحفي مساء اليوم إنه "بدون شك فإن أي قاتل للابرياء الذين لا ذنب لهم سيلاقي جزاءه العادل عاجلا ام آجلا" بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) .

وتابع "صحيح أن مقتل البغدادي سيؤثر على داعش ويضعف الارهابيين لكن من المهم ان يدرك المجتمع الدولي جميعه أن مقتل البغدادي لا يعني نهاية داعش".

ودعا بارزاني كافة الاطراف إلى " ادراك مخاطر الارهاب والتنسيق بين الجميع في عملية مكافحة الارهاب".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن اليوم الأحد مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي في غارة شنتها القوات الأمريكية ليلة امس في سورية.

وكان بارزاني يشغل القائد العام لقوات البيشمركة الكردية عندما تصدت قوات البيشمركة لمسلحي داعش وتمكنت من طردهم من كافة اراضي اقليم كردستان والمناطق المناطق المتنازع عليها التي كان داعش احتلها في أغسطس عام 2014.