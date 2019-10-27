بينهم مصريون.. تعرف على أبرز قادة داعش المقتولين حتى الآن

كتب - محمد صفوت:

"شيء عظيمًا قد حدث" بتلك الكلمات زف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الساعات الأولى من صباح اليوم، نبأ مقتل أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش الإرهابي، بعد ملاحقة دامت لأكثر من 5 سنوات، وإعلان جائزة تخطت الـ25 مليون دولار لمن يدلِ بمعلومات عن مكان البغدادي وعدد من قادة التنظيم.

مقتل البغدادي زاد الطين بلة للتنظيم الإرهابي، فبين خسارة أراضٍ سيطر عليها لسنوات أو شهور، وفشله في تنجيد إرهابيين جدد بعد مقتل أغلب قادة التنظيم وأعضاء مجلس الشورى، واحدًا تلو الأخر، يقف التنظيم عاجزًا في أسوء كابوس له منذ إعلان نهايته في مارس الماضي.



خلال الأعوام الماضية أعلنت قوات التحالف الدولي مقتل عددًا من قيادات داعش في سوريا والعراق، كذلك الواقع في ليبيا، ليخسر التنظيم الإرهابي عددًا كبيرًا من مؤسسيه، ويترك الخلاف يدب بين القادة الصغار به حاليًا.

عضو المجلس العسكري للتنظيم

في يناير 2014، أعلن والتنظيم الإرهابي، مقتل سمير عبد محمد الخليفاوي ويُعرف أكثر باسمِ حجي بكر، هو ضابط سابق برتبةِ عقيد في الجيش العراقي في عهدِ نظام صدام حسين وأحد القادة العسكريين للتنظيم، على يد جماعات معارضة لوجود التنظيم، في تل رفعت بسوريا.

القائد الأعلى للتنظيم

في يونيو 2014، أعلنت وزارة الدفاع العراقية، مقتل عدنان إسماعيل نجم والمعروف بـ"أبو عبدالرحمن البيلاوي" عراقي الجنسية، على يد قوة من استخبارات الشرطة العراقية ولواء الرد السريع في الموصل.

وكان أبو عبدالرحمن البيلاوي، القائد الأعلى للتنظيم الإرهابي ورئيس المجلس العسكري والرجل الثاني في التنظيم قبل مقتله.

نائب زعيم التنظيم

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، والتحالف الدولي لمحاربة داعش، مقتل عبدالباسط ملا غيض وهو قائد العمليات العسكرية للتنظيم في العراق ومسؤول مكتب الحرب في ولاية نينوى وخبير تصنيع الصواريخ.

جاء الإعلان كالصاعقة على عناصر التنظيم، حيث نجحت الغارات الجوية في استهداف عبدالباسط ملا غيض، نائب زعيم التنظيم بعد أشهر قليلة من إعلان التحالف الدولي.

القائد الميداني للتنظيم

في سبتمبر 2014، أعلن الجيش السوري، مقتل القائد الميداني للتنظيم الإرهابي، والمعروف بأبو حفص اليمني، إثر اشتباكات مع قوات الجيش قرب بلدة الطعانة بريف حلب.

الرجل الثاني في التنظيم

في 13 مايو 2015، أعلنت وزارة الدفاع العراقية مقتل، فاضل أحمد الحيالي المعروف باسم حجي معتز والملقب بـ"أبو مسلم التركماني" سوري الجنسية، وهو الرجل الثاني في التنظيم الإرهابي، خلال ضربة جوية للتحالف الدولي ضد الإرهاب، الأمر تأكد بعد 3 أشهر، حيث أعلن البيت الأبيض في بيان له مقتل أبو مسلم التركماني.

بث التنظيم بيانًا صوتيًا في 13 أكتوبر من العام نفسه ليعلن مقتل القيادي لذي كان يترأس المجلس العسكري لـ"داعش" المكون من 6 إلى 9 أعضاء والذي كان يدير استراتيجية التنظيم العسكرية.

زعيم التنظيم المؤقت

في نفس الشهر أعلنت وزارة الدفاع العراقية، مقتل عدد من قيادات التحالف على رأسهم عبد الرحمن مصطفى القادولي المعروف باسمي "أبو علاء العفري" عراقي الجنسية، في غارة للتحالف الدولي.

تولى العفري، زعامة التنظيم الإرهابي بشكل مؤقت بعد إصابة قائد التنظيم أبو بكر البغدادي، بجروح خلال إحدى عمليات القوات الأمريكية في مارس 2015، وكان يعتبر حلقة الوصل بين البغدادي ومستشاريه وأمراء المدن الخاضعة لسيطرة التنظيم.

وسام الزبيدي

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، مقتل قائد تنظيم داعش في ليبيا وسام نجم عبد زيد الزبيدي والمعروف بـ"أبو نبيل" عراقي الجنسية، في غارة أمريكية على درنة شرق ليبيا، وتوقع البنتاجون أن يكون هو الشخص المتحدث في فيديو التنظيم أثناء قتل رئاهن مصريين في فبراير 2015.

الهرم

وفي 1 أغسطس 2015، أعلن العميد محمد سمير، المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، أنه بناءً على معلومات مؤكدة من الأجهزة الأمنية باختباء سليم سليمان الهرم أحد أبرز قيادات تنظيم داعش سيناء، في أحد المنازل بمنطقة الظهير بالشيخ زويد، تم دفع قوة مداهمة من عناصر القوات الخاصة.

وأضاف أن القوات الخاصة حاصرت منزل الإرهابي وطالبته بتسليم نفسه إلا أنه بادر بإطلاق النيران على القوات، وحاول تفجير نفسه بواسطة حزام ناسف كان يرتديه إلا أن القوات تعاملت معه بالنيران، مما أسفر عن مقتله وضبط بحوزته 2 بندقية آلية.

الجهادي جون

أعلن التنظيم الإرهابي، مقتل جون الجهادي أو جون السجَّان، وهو اسم مستعار ويعتقد أنه محمد جاسم إموازي، وهو من البدون في الكويت ويحمل الجنسية البريطانية، في يناير 2016، في غارة أمريكية استهدفت عناصر التنظيم في مدينة الرقة السورية.

أبو عمر الشيشاني

طرخان باتيرشفيلي المعروف بـ"أبو عمر الشيشاني" أحد أبرز قادة التنظيم الإرهابي، والرأس المدبر لعدد من العمليات الإرهابية في باكستان، وقائد الجبهة الشمالية في التنظيم التي شملت مسلحي لواء الخطاب وجهاديي جماعات خضعت للتنظيم.

وأعلنت وسائل إعلام تابعة للتنظيم الإرهابي، مقتل القيادي البارز في معارك دارت بالقرب من مدينة الشرقاط بمحافظة صلاح الدين في العراق.

زعيم التنظيم في الفلوجة

وفي مايو 2016، أعلن المتحدث باسم قوات التحالف الدولي العقيد الأمريكي ستيف وارن، الجمعة، مقتل قائد عناصر تنظيم "داعش" في مدينة الفلوجة، ماهر البيلاوي، و70 آخرين من مقاتلي التنظيم.

زعيم داعش سيناء

شن الجيش المصري غارة على مواقع تجمع عناصر تنظيم داعش الإرهابي في سيناء، في يوليو 2016، ونجح في قتل زعيم التنظيم بسيناء والمعروف بـ"أبو دعاء الأنصاري"، واعترف التنظيم بمقتله في فيديو بث بعد العملية بأسبوعين.

زعيم ولاية خراسان

استمرارًا لسقوط قيادات داعش، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، مقتل حافظ سعيد خان، في غارة أمريكية بالتعاون مع أفغانستان في 13 أغسطس 2016.

وتزعم خان، فرع التنظيم الإرهابي في أفغانستان وباكستان والمعروف وقتها بـ"ولاية خراسان" ويعتقد أنه العقل المدبر لهجوم يوليو 2016، في كابول الذي راح ضحيته 80 قتيلًا و231 جريحًا.

المتحدث الرسمي للتنظيم

في نفس العام وبعد أيام قليلة من مقتل زعيم ولاية خرسان، أعلنت وسائل إعلام تابعة للتنظيم الإرهابي، مقتل المتحدث باسمه طه صبحي فلاحة والمعروف بـ"أبو محمد العدناني" خلال تفقده مناطق الاشتباكات بمحيط مدينة حلب السورية.

وشغل العدناني، منصب المتحدث الرسمي للتنظيم الإرهابي، وكان يُعد أحد أبرز القادة المقربين من زعيم التنظيم، ومسؤول تنسيق النشاط الدعائي للتنظيم، وأحد عقولة المخطط لعملياته العسكرية.

مقتل 5 قيادات في غارة جوية

وفي غارة للتحالف الدولي في إبريل 2017، استهدفت وكرًا لتنظيم داعش، نجحت الغارة في قتل عدد من القيادات، وهم أحمد ملحم الملقب بـ"أبو صالح" سوري الجنسية، وجابر عواد مغربي الجنسية وأبو إسماعيل، تركي الجنسية وعراقيين اثنين هم ماهر نوري الخاتوني وفلاح حسن المتيوتي .

القاضي الشرعي للتنظيم

هو تركي البنعلي بحريني الجنسية، وكان يشغل منصب قاضي ومنظر شرعي في التنظيم الإرهابي، وكان له برنامج للفتوى يُذاع على إذاعة البيان، وعرف بعدة ألقاب منها أبو همام الأثري، وأبو حذيفة البحريني، وأبو سفيان السليم.

أعلنت قوات التحالف الدولي لمحاربة التنظيم الإرهابي، مقتله في قارة على مدينة الرقة السورية، في يونيو 2017.

في أغسطس 2018 أعلن التحالف الدولي مقتل عددًا من قيادات التنظيم الإرهابي، في غارة شنتها طائرات التحالف على سجن تابع للتنظيم في دير الزر السورية.

وبحسب بيان التحالف قتل في الغارة عددًا من قيادات داعش منهم: "أبو أسامة الغريب، وهو نمساوي من أصول مصرية، ومحمود محمود أحد أشهر الوجوه الإعلامية لداعش والذي ظهر في إصدارات عديدة وهو يقوم بإطلاق النار على أسرى لدى التنظيم، ومن بين القتلى أيضا أبو حفص الهمداني وأبو مصعب الصحراوي، وهما من القادة الميدانيين في التنظيم الإرهابي".

أبو معاوية الأنصاري

شعيب السبعاوي قيادي داعشي سوري الجنسية أحد أبرز قادة داعش في مناطق شمال تكريت وجنوب كركوك وكان المسؤول الأمني الأول فيما يُعرف لدى التنظيم في قضاء الحويجة قبل تحريره, وكان أحد المقربين من ما يُسمى "أبو أنس السوري" والي قاطع كركوك.

وأعلنت الشرطة العراقية خبر مقتله في نوفمبر الماضي، خلال عملياتها في جبال حمرين وغرب الموصل.

أبو البراء

أقر التنظيم الإرهابي في فبراير من العام الجاري، مقتل أحد قادته وهو أبو البراء العراقي والمعروف بـ"البتار" وأحد القادة المقربين من زعيم التنظيم، خلال اشتباكات على يد مجهولين بريف دير الزور السورية.

وبعد وفاة زعيم التنظيم اليوم الأحد، بات التنظيم الإرهابي الذي سيطر على مساحة من الأرض أكبر من بريطانيا قبل سنوات، دون قادة يجمعون شتاته، الأمر الذي يعجل بإعلان نهاية التنظيم نهائيًا.