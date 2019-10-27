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الاحتلال الإسرائيلي يغلق مدخل مخيم العروب بالخليل

07:36 م الأحد 27 أكتوبر 2019
الاحتلال الإسرائيلي يغلق مدخل مخيم العروب بالخليل

الاحتلال الإسرائيلي

رام الله - (أ ش أ):

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، مداخل مخيم العروب شمال الخليل جنوب الضفة الغربية، واندلعت مواجهات بالمكان.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت مداخل مخيم العروب الرابطة بطريق القدس الخليل، ومنعت المركبات من الدخول والخروج الى المخيم، واندلعت مواجهات بين عشرات الشبان وجنود الاحتلال الإسرائيلي المتمركزين على مداخل المخيم، أطلقت خلالها عشرات قنابل الغاز السام وقنابل الصوت صوب الشبان ومنازل المواطنين، وأصابت العشرات بحالات اختناق وتم علاجهم ميدانيا.

وفي سياق آخر، أخطرت سلطات الاحتلال بإخلاء خمس غرف سكنية تمهيدا لهدمها شرق يطا جنوب الخليل.

وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان في الجنوب راتب الجبور، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، داهمت منطقة مغاير العبيد شرق يطا، وطالبت المواطن شحادة سلامة شحادة، وأبناءه الثلاثة وعائلاتهم، ووالدتهم، بإخلاء غرفهم المنفصلة والتي تستعمل لغايات السكن بإخلائها تمهيدا لهدهما دون تسليمهم أية أوامر مكتوبة تقضي بالإخلاء.

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الاحتلال الإسرائيلي رام الله إسرائيل مخيم العروب طريق القدس الخليل

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