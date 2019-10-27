شكري يؤكد أولوية مصر لمبدأ الحلول الأفريقية لأزمات القارة

القاهرة - (أ ش أ):

أكد وزير الخارجية سامح شكري الأولوية التي توليها مصر لمبدأ الحلول الأفريقية للأزمات الأفريقية، منوهًا بالعمل الجاري لتطوير بنية السلم والأمن الأفريقية، والإرادة السياسية القوية لرؤساء الدول والحكومات الأفريقية لتفعيل مبادرة (إسكات البنادق في أفريقيا بحلول عام 2020).

جاء ذلك في كلمة الوزير التي ألقاها اليوم الأحد، خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية لاجتماع (مجموعة النواة) لمؤتمر (ميونخ) للأمن، والذي يعقد بالقاهرة للمرة الأولى، بحضور "ولفجانج إيشينجر" رئيس المؤتمر ووزراء الخارجية والدفاع لعدد من الدول العربية والأفريقية، فضلًا عن عدد من السفراء الأجانب وممثلي السفارات والمنظمات الإقليمية والدولية المعتمدين بمصر، حيث تناولت الجلسة الرؤية الأفريقية إزاء الحفاظ على السلم وتعزيز الاستقرار.

من جهته.. قال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية: "إن وزير الخارجية استعرض - خلال كلمته - التحديات الرئيسية التي تواجّهها القارة الأفريقية، وعلى رأسها ظاهرتي الإرهاب والتطرف، بجانب الجريمة المنظمة والإتجار في البشر وتهريب الأسلحة، فضلًا عن التداعيات السلبية لظاهرة تغير المناخ".

وأضاف حافظ: "أن شكري استعرض الرؤية المصرية لقضايا السلم والأمن في القارة الإفريقية، والتي تنطلق من أهمية تبني مقاربة شاملة تعالج الأسباب الجذرية للمشكلات التي تهدد السلم والأمن في أفريقيا، وهو ما يعزز من الأهمية الخاصة للدبلوماسية الوقائية للحيلولة دون وقوع أزمات جديدة، بجانب جهود الوساطة للعمل على حل النزاعات القائمة بالفعل".

وأوضح أن وزير الخارجية شدد على ضرورة أن يمثل مبدأ الحفاظ على سيادة الدول والدور المركزي للحكومات في صياغة اتفاقات السلام وخطط التنمية ركيزة أساسية للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق السلم والأمن في القارة، مؤكدًا أهمية تنسيق كافة هذه الجهود فضلاً عن التعاون مع مختلف الشركاء الدوليين لأفريقيا لتحقيق هذا الهدف.

وأشار حافظ إلى أن الوزير "شكري" عرض جهود مصر على صعيد دعم وتعزيز الجهود الجماعية الأفريقية؛ لتحقيق السلم والأمن في القارة، مشيرًا إلى استضافة مصر لمركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، فضلًا عن عقد منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة يومي 11 و12 ديسمبر 2019 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يأتي تنظيمه استنادًا إلى الاقتناع المصري بالصلة الوثيقة بين السلم والاستقرار في القارة الإفريقية من ناحية والتنمية المستدامة من ناحية أخرى.

يشار إلى أن (مؤتمر ميونخ للأمن) هو مؤتمر سنوي تستضيفه مدينة (ميونخ) الألمانية، ويتناول موضوعات الأمن الدولي والسياسة الخارجية وعقد للمرة الأولى في عام 1963، وتعني مجموعة النواة المنبثقة عن المؤتمر بالتركيز على موضوعات وقضايا دولية محددة وتعقد اجتماعاتها في العديد من المدن بمختلف أنحاء العالم.