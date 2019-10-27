الاحتجاجات تتواصل في لبنان.. والمصارف لا تزال مُغلقة

بيروت- (د ب أ):

تتواصل الاحتجاجات في مناطق لبنانية مختلفة اليوم الأحد، وسط غياب لأي بوادر لحل الأزمة.

وأعلنت جمعية المصارف في لبنان أن المصارف ستواصل إغلاق أبوابها يوم غد.

ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن الجمعية أنه "في ظل استمرار التحركات الشعبية، وبانتظار استقرار الأوضاع العامة في البلاد، تبقى أبواب المصارف مقفلة".

يأتي هذا بينما يواصل المحتجون التوافد من أجل تشكيل سلاسل بشرية واسعة للتعبير عن وحدة الحراك الشعبي.

ويأتي استمرار الاحتجاجات بعد رفض المحتجين حزمة إصلاحات اقتصادية غير مسبوقة صادقت عليها الحكومة.

ولا توجد مطالب موحدة للمحتجين بل تتراوح المطالب بين تأمين الطبابة، وضمان الشيخوخة والمدارس، وحل مشكلة البطالة، وتثبيت سعر الصرف الدولار، وإسقاط الحكومة وإسقاط النظام، واستقالة رموز السلطة.

وكانت المظاهرات الاحتجاجية قد بدأت نهاية الأسبوع قبل الماضي عقب قرار اتخذته الحكومة بفرض ضريبة على تطبيق "واتس آب"، وسرعان ما اتسعت المظاهرات لتعم كافة المناطق اللبنانية. واستمرت المظاهرات لاحقا رغم التراجع عن فرض هذه الضريبة.