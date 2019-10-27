رويترز: العثور على 6 جثث لرجال ونساء مع جثة البغدادي

القاهرة- (مصراوي):

نقلت رويترز عن قيادي في جماعة متشددة بمحافظة إدلب السورية، قوله إنه إنه تم العثور على جثث 3 رجال و3 نساء إلى جانب جثة يُعتقد أنها لزعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي، خلال العملية التي نفذتها القوات الخاصة الأمريكية.

ونفت مصادر في وزارة الدفاع الأمريكية ( البنتاجون) مقتل أطفال في عملية استهداف البغدادي شمال سوريا.

وذكرت تقارير أمريكية أن الجيش الأمريكي يجري اختبارات على الحمض النووي لتأكيد مقتل البغدادي.

وكان مصدر استخباري رفيع أكّد لوكالة الأنباء العراقية، الأحد، مقتل البغدادي وقيادات عراقية في داعش، بينهم المسؤول الأمني الخاص بزعيم التنظيم الإرهابي غزوان الراوي.

وبث التلفزيون الرسمي العراقي، الأحد، لقطات مصورة قال إنها للغارة الأمريكية التي استهدفت البغدادي. وأظهرت اللقطات حفرة في الأرض بدا أنها ناجمة عن غارة، وكذلك ملابس ممزقة وملطخة بالدماء.

وقُتِل البغدادي- على الأرجح- في عملية عسكرية "سرية للغاية" جرى تنفيذها منتصف ليل السبت/الأحد، بعد أن حدّدت الاستخبارات المركزية والعراقية مخبأه في منطقة غرب قرية باريشا بمحافظة إدلب، حيث يقع مقر عدد من التنظيمات المتطرفة، ومنها "حراس الدين".