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وصول وزير خارجية ألمانيا إلى ليبيا في زيارة مفاجئة

01:30 م الأحد 27 أكتوبر 2019
وصول وزير خارجية ألمانيا إلى ليبيا في زيارة مفاجئة

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس

طرابلس - (د ب أ):

وصل وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الأحد، إلى ليبيا في زيارة لم يعلن عنها مسبقا، لدواع أمنية.

ويعتزم ماس لقاء رئيس الوزراء الليبي فايز السراج الذي يقود "حكومة الوفاق الوطني" المعترف بها دوليا والتي تدعمها الأمم المتحدة، في مدينة زوارة الساحلية التي تقع على بعد نحو 120 كيلومترا غرب العاصمة طرابلس.

وتسيطر حكومة السراج على جزء صغير من البلاد، فيما تقع أجزاء واسعة تحت سيطرة قوات المشير خليفة حفتر، الذي يقود ما يسمى بـ "الجيش الوطني الليبي".

هايكو ماس وزير خارجية ألمانيا ليبيا فايز السراج حكومة الوفاق الوطني

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