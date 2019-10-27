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    مقتل 7 أشخاص في إطلاق نار على متظاهرين بالحلة العراقية

    04:09 ص الأحد 27 أكتوبر 2019
    مقتل 7 أشخاص في إطلاق نار على متظاهرين بالحلة العراقية

    متظاهر وسط احتجاجات العراق (وكالات)

    وكالات:

    قالت الشرطة ومصادر في الصحة العراقية، وفق ما نقلت وكالة رويترز، إن سبعة محتجين على الأقل قُتلوا وأصيب 38 في مدينة الحلة العراقية يوم السبت (الأحد بالتوقيت المحلي) بعد أن فتح أعضاء من منظمة "بدر" المدعومة من إيران النار على المحتجين.

    وتجمع متظاهرون في جميع أنحاء العراق السبت في اليوم الثاني من الاحتجاجات المناهضة للحكومة، التي قُتل فيها ما لا يقل عن 65 شخصًا.

    وكانت رويترز نقلت عن الشرطة المحلية ومصادر أمنية إن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي انتشر في مدينة الناصرية جنوبي البلاد، حيث اشتبك مع متظاهرون، وفرق المظاهرات بضرب واعتقال العشرات.

    وأمر رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، أمر قائد جهاز مكافحة الإرهاب بإنهاء الاحتجاجات التي اشتعلت في بلاده منذ يومين.

    كما أعلن تحالف "سائرون" الذي يقوده زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم السبت، عن تحوله إلى معارضة داخل مجلس النواب العراقي.

    وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها العميق إزاء محاولة كيانات مسلحة عرقلة استقرار العراق ووحدته والنيل من حق الناس في التجمع السلمي ومطالبهم المشروعة.

    ودعت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة بالعراق جينين هينيس جميع الأطراف إلى مضاعفة جهودها على الأرض ليس لمنع الأعمال الاستفزازية والمواجهات غير الضرورية فحسب، بل أيضًا للوقوف مجتمعين ضد المخربين المسلحين.

    العراق احتجاجات إيران منظمة بدر مدينة الناصرية مقتدى الصدر الأمم المتحدة

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