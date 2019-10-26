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    الانتقالي الجنوبي يدعو الحكومة اليمنية إلى البدء بمرحلة جديدة وفق "اتفاق الرياض

    11:18 م السبت 26 أكتوبر 2019
    الانتقالي الجنوبي يدعو الحكومة اليمنية إلى البدء بمرحلة جديدة وفق "اتفاق الرياض

    قوات المجلس الانتقالي الجنوبي

    صنعاء - (د ب أ):

    دعا هاني بن بريك، نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم السبت، الحكومة اليمنية، البدء في مرحلة جديدة وفق "اتفاق الرياض".

    وقال بين بريك في حسابه على موقع "تويتر": "أناشد الجميع بترك كل المناكفات وبدء مرحلة جديدة مع الاتفاق الذي هو طوق الخلاص في هذه المرحلة".

    كما دعا بين بريك، إلى تغليب مصلحة الجميع "وهو الانتصار للحق بتوحيد كل الجهود في مواجهة الشر الأكبر إيران وحلفائها".

    وتابع: "علينا ألا نلتفت للاستفزازات ولا لخطابات الكراهية"، مؤكداً الثقة بالتحالف بقيادة السعودية من الوهلة الأولى.

    اليمن الحرب اليمنية الانتقالي الجنوبي اتفاق الرياض

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