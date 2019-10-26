لأول مرة منذ 6 سنوات.. الجيش السوري ينتشر في ريفي الرقة والحسكة

دمشق - (د ب أ):

دخلت القوات الحكومية السورية لأول مرة منذ حوالي ست سنوات مناطق في ريف محافظة الرقة الغربي وترسل تعزيزات عسكرية كبيرة في محافظة الحسكة.

وقال مصدر مقرب من القوات السورية "انتشرت وحدات من الجيش السوري اليوم على طول الحدود الممتدة من مدينة عين العرب في ريف حلب الشرقي وصولا إلى قرى 8 آذار والحرية وبندر خان وبغديك في ريف منطقة تل أبيض الغربي وأصبحت على بعد أقل من 15 كيلومترا غرب مدينة تل أبيض".

وأكد المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "انتشار الجيش على كامل المناطق الحدودية ضمن أراضي محافظتي الرقة وعين العرب ونحن على مسافة تبعد عشرات الأمتار من الحدود الحالية مع تركيا في قرية 8 آذار".

وفي ريف تل أبيض تتواصل المواجهات بين الجيش الوطني السوري وقوات سوريا الديمقراطية .

وقال قائد عسكري في الجيش الوطني "سيطرت قواتنا اليوم على قرية أبو خرزة شمال بلدة عين عيسى بعد اشتباكات مع مسلحي قسد الذي سقط منهم قتلى وجرحى في قصف مدفعي على محاور تحركهم".