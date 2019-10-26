الشرطة الروسية تعلن عن خطط لتوسيع نطاق دورياتها في سوريا

موسكو - (أ ش أ):

أعلنت الشرطة العسكرية الروسية في شمال سوريا عن خطط لتوسيع نطاق دورياتها، حتى تصل إلى معبر "سيمالكا" على الحدود السورية - العراقية.

وقال قائد وحدة الشرطة العسكرية الروسية في مدينة القامشلي السورية إيفان فولجين،حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت - "إنه من المقرر توسيع منطقة الدوريات الروسية إلى ضعفيها في وقت قريب، لـ"تشمل المناطق شرقي القامشلي حتى بلدة سيمالكا الواقعة على بعد 130 كيلومترا عن المدينة باتجاه الموصل العراقية".

وأوضح أن الشرطة العسكرية الروسية قامت بتسيير دورية جديدة على الحدود السورية التركية إلى الغرب من مدينة القامشلي باتجاه بلدتي عامودا والدرباسية وصولا إلى بلدة مختله، وأن الدورية الروسية قطعت أكثر من 210 كيلو مترات، كما زارت الشرطة الروسية معبرا على الحدود مع تركيا على الأطراف الشمالية للقامشلي، عاد إليه حرس الحدود السوري بعد فترة انقطاع دامت 7 سنوات.