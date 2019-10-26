انفجار دراجة مفخخة في بلدة عين عروس السورية



دمشق (د ب أ)

انفجرت دراجة نارية مفخخة بعد ظهر اليوم السبت وسط بلدة عين عروس جنوب مدينة تل أبيض الذي شهد ثلاث انفجارات خلال الأيام الماضية .

وقال مصدر طبي في مشفى تل أبيض الوطني لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "وصل إلى المشفى أربعة أطفال أعمارهم دون سن العاشرة مصابين بجروح وحروق، كما أصيب آخرون جراء التفجير والبعض منهم تم نقلهم إلى العيادات والمراكز الطبية في بلدة عين عروس".

وأكد سكان في بلدة عين عروس لـ (د.ب.أ) "ألقى عناصر من الجيش الوطني القبض على طفل لا يتجاوز عمره 15 عاماً، هو من قام بوضع الدراجة النارية وسط البلدة عند مفرق عين العرب وخلفت عدداً من الجرحى وأضرارا كبيرة بالمحال التجارية والسيارات".

وشهدت مناطق ريف الرقة الشمالي التي أصبحت تحت سيطرة الجيش الوطني السوري والجيش التركي خلال الأيام الماضية انفجار ثلاث سيارات خلال الأيام الثلاثة الماضية في سلوك وتل أبيض وحمام التركمان خلفت أربعة قتلى وأكثر من 25 جريحاً .

وسيطر الجيش التركي والجيش الوطني السوري على مناطق ريف الرقة الشمالي بعد إطلاق عملية نبع السلام في التاسع من الشهر الجاري بعد معارك مع عناصر قوات سورية الديمقراطية .