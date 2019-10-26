الجيش اللبناني: أطلقنا الرصاص الحي في الهواء بعد رشق القوات بالحجارة

القاهرة - مصراوي:

قال الجيش اللبناني، السبت، إن قواته أطلقت الرصاص الحي والمطاطي في الهواء بعد أن تعرضت للرشق بالحجارة والرمي بالمفرقعات النارية، ما أسفر عن وقوع الإصابات في صفوف القوات والمواطنين.

وأوضح الجيش في بيان نشرته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن الجيش اللبناني اضطر بسبب تطور الأوضاع إلى إطلاق النار في الهواء والرصاص المطاطي، وهو ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين بجروح، في منطقة البداوي.

وأضاف أن خمسة جنود أصيبوا.

وقال الجيش إن تعزيزات أمنية إلى المنطقة وإعادة الوضع إلى ما كان عليه وتم فتح تحقيق في الموضوع.

وأشار البيان إلى أنه تدخل في البداوي لفض خلاف بين محتجين ومواطنين.

وكان الجيش اللبناني بدأ، السبت، عمليات متفرقة لفتح الطرقات العامة التي يغلقها المحتجون منذ عدة أيام.