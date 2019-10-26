المنتدى العربي ينتقد "ازدواجية" البرلمان الأوروبي في التعامل مع مصر

القاهرة – (مصراوي):

قال ايمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الانسان بجنيف إن هناك ازدواجية في المعايير في التعامل مع الملف الحقوقي المصري، وذلك تعليقا على بيان البرلمان الأوروبي الذي انتقد تعامل مصر مع ملف حقوق الإنسان.

وأضاف نصري في بيان له صادر عن المنتدى اليوم السبت، أن هناك دول كثير في البرلمان الأوروبي تشيد دائما بدور مصر كألمانيا وفرنسا وإيطاليا وقبرص موضحًا ان هذه الدول مؤثرة جدا داخل الاتحاد.

وأشاد بدور مصر في عدة ملفات أهمها مكافحة الهجرة الغير الشرعية والتي تهدد بشكل مباشر الأمن القومي لدول الاتحاد الأوروبي وخاصة دول حوض البحر المتوسط كما أشادت أيضا بالمجهود الكبير الذي قامت به الدول المصرية باستضافة لاجئين لأكثر من 61 دولة ودون أي تقديم أي دعم مادي من المجتمع الدولي وهو ما يؤكد الانقسام الواضح بين الدول الأعضاء فيما يخص السياسية الخارجية وهو تأكيد على ازدواجية في المعايير في التعامل مع الملف المصري.

وانتقد نصري بيان البرلمان الأوروبي، قائلاً إنه "انتقائي جدا استقي المعلومات من طرف واحد فقط وهو المنظمات الحقوقية الدولية ذو الصبغة السياسية والتي له ثأر شخصي مع الدولة المصرية وحولت الخلاف الحقوقي إلي خلاف سياسي تدعمه عدد من الدول التي لها خلافات سياسية مع الدولة المصرية وهو يحمل بصمات واضحة لأسلوب وآلية عمل هذه المنظمات فنجد أن البيان أدان التجاوزات والانتهاكات في ملف حقوق الإنسان دون التطرق إلي إدانة العمليات الإرهابية التي تنفذها جماعة الإخوان في مصر ودون تقديم الدعم إلي ضحايا هذه العمليات من المواطنين الأبرياء ورجال إنفاذ القانون".

وأكد نصري أن الهجمات الإرهابية التي تتعرض لها الدولة المصرية "تتطلب تعامل أمني من نوع خاص وهو ما لم تستطيع تحمله بعض دول الاتحاد الأوروبي مثل فرنسا وبلجيكا التي تعرضت لعدد من الهجمات الإرهابية لا تمثل 20% من حجم العمليات الإرهابية التي تعرضت لها مصر خاصة بعد 30 يونيو وأدت إلى اتخاذ إجراءات أمنية مشددة وفرض حالة الطوارئ وهو ما أقدمت عليه الدولة المصرية لحماية أمن الدولة وبالرغم من ذلك يوجه اللوم فقط لمصر".