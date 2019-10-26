اردوغان يُمهل الأكراد 150 ساعة للرحيل من "المنطقة الآمنة"

القاهرة- (مصراوي):

هدد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بتطهير المنطقة الحدودية الواقعة شمال سوريا، إذا لم ينسحب منها من يعتبرهم ارهابيين، ومنحهم مُهلة 150 ساعة فقط.

قال الرئيس التركي، اليوم السبت، إن قواته سوف تطارد حزب العمال الكردستاني (بي كا كا)، المُصنفة في تركيا على أنها جماعة إرهابية، داخل وخارج الخط على عمق 30 كيلومتر، إلي أي مكان يفر إليه، وسوف تقوم ما يلزمه الأمر.

وقال اردوغان، اليوم السبت، أن أنقرة سوف تُنشى منطقة آمنة بين بلدتي تل أبيض ورأس العين، مع تأسيس البنية التحتية والفوقية في المنطقة، علاوة على المساكن لكي يعيش فيها اللاجئون، حسبما نقلت وكالة الأناضول.

وأكد اردوغان، اليوم السبت، أن الهدف من العدوان العسكري الذي تنفذه بلاده في شمال سوريا حقق هدفه إلى حد كبير، ولا يزال العمل مُستمرًا لتأسيس المنطقة الآمنة من أجل منع هجمات الجماعات الكردية، التي تعتبرها تركيا منظمات إرهابية، وتنظيم داعش.

ودعا الرئيس التركي المجتمع الدولي إلى احترام الجهود التركية المتعلقة بتأمين حدودها، ودعم مشاريعها بشأن عودة السوريين المتواجدين في تركيا.