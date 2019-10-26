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    مسؤول سوري: إسرائيل هي المستفيد الأول مما يجري في المنطقة

    03:03 م السبت 26 أكتوبر 2019
    مسؤول سوري: إسرائيل هي المستفيد الأول مما يجري في المنطقة

    فيصل المقداد

    دمشق - أ ش أ

    قال رئيس وفد سوريا إلى قمة دول حركة عدم الانحياز في العاصمة الأذربيجانية (باكو) نائب وزير الخارجية والمغتربين السورية فيصل المقداد "إن المستفيد الأول مما يجري في سوريا والمنطقة هو كيان الاحتلال الإسرائيلي الذي يستمر بارتكاب الجرائم بحق الرازحين تحت الاحتلال وشن اعتداءات على سوريا ودول أخرى".

    وشدد المقداد - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم السبت - على أن الاعتداءات المتكررة على سوريا والحرب الإرهابية عليها لن تحرفها عن تمسكها بحقها في استعادة الجولان المحتل كاملاً بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي، وأنها مصممة على تحرير كل ذرة من ترابها من الإرهاب ومن أي وجود أجنبي غير شرعي.

    وأوضح أن أحد أخطر ما يواجهه عالم اليوم، هو تفشي ظاهرة الإرهاب إقليمياً ودولياً بدعم وتمويل وتسليح وتبرير من دول معروفة للجميع، وأن الجرائم التي يرتكبها إرهابيو (داعش) و(جبهة النصرة) والتنظيمات المرتبطة بهما في سوريا وفي دول أخرى تشكل دليلاً واضحاً على تفاقم ظاهرة الإرهاب.

    وأشار المقداد إلى أن اعتداءات النظام التركي على الأراضي السورية مدانة ومرفوضة وتشكل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التي تؤكد على احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها.

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