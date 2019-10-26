"عمليات بغداد" تؤكد الالتزام بعدم استخدام العتاد الحي ضد المتظاهرين

بغداد - أ ش أ

أعلنت "قيادة عمليات بغداد"، اليوم السبت، التزامها بعدم استخدام العتاد الحي ضد المتظاهرين، ودعت إلى عزل العناصر "المندسة" بين المتظاهرين.

وأكدت القيادة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - أن القطاعات الأمنية لقيادة "عمليات بغداد" ملتزمة بتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة بعدم استخدام العتاد الحي، واحترام المتظاهرين السلميين.

ودعت القيادة -في بيانها- المواطنين إلى عزل العناصر "المندسة" التي تحاول الاعتداء على القطاعات الأمنية والمتظاهرين على حد سواء، أو تحاول إحراق الدوائر والمؤسسات والممتلكات العامة والخاصة.

وحذرت من قاموا بإزالة الحواجز "الكونكريتية "التي وضعتها القوات الأمنية لحماية التجمعات البشرية أو الممتلكات العامة والخاصة، مؤكدة أن هذا العمل يعد مخالفة للقانون.

وأضافت أن هذا العمل من قبل من أسمتهم ب" العابثين " يعد مخالفة للقانون ، بوصفه خرقا للإجراءات الأمنية.

يذكر أن العاصمة العراقية (بغداد) شهدت تظاهرات كبيرة منذ أمس الجمعة للمطالبة بالإصلاحات، وتقديم الفاسدين للقضاء، وتوفير فرص العمل، والقضاء على البطالة، تخللتها مواجهات بين القوات الأمنية والمتظاهرين أدت إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا بين قتيل وجريح من كلا الجانبين .