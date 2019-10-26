المعارضة السورية تعلن صد هجوم للقوات الحكومية في اللاذقية

دمشق- (د ب أ):

أعلنت المعارضة السورية اليوم السبت تصديها لهجوم عنيف شنته القوات الحكومية السورية في ريف اللاذقية شمال غرب سوريا .

وقال مصدر في الجبهة الساحلية التابعة للجيش السوري الحر:" شنت القوات الحكومية السورية مدعومة بمقاتلين من حزب الله اللبناني وقوات إيرانية هجوماَ على منطقة كبينة بريف اللاذقية الشمالي ،وجرت اشتباكات عنيفة تمكن مقاتلينا من صد الهجوم وسقط أكثر من 20 عنصراً بين قتيل وجريح ، وتدمير دبابتين وعربة نقل جنود ".

وأكد المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) :" بعد التصدي للهجوم ومقتل عناصر للقوات المهاجمة، تناوبت أربع مروحيات تابعة للقوات السورية على قصف منطقة كبينة بالصواريخ والبراميل المتفجرة دون تحقيق اي تقدم على الارض ".

من جانبه، أكد مصدر مقرب من القوات الحكومية الهجوم على منطقة كبينة في ريف اللاذقية.

وقال المصدر لـ( د. ب. أ):" استهدفت القوات الحكومية مواقع المجموعات المسلحة في ريف اللاذقية بعشرات الصواريخ سقط خلالها قتلى وجرحى من عناصر المجموعات المسلحة وتدمير عددً من المواقع ".

ونفت قاعدة حميميم العسكرية الروسية في صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي مشاركة القوات الروسية في الهجوم ، قائلة :"القوات الجوية الروسية لا تدعم عمليات القوات الإيرانية و الحكومية بريف اللاذقية ".