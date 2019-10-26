موسكو: عائدات واشنطن من تهريب النفط السوري تتجاوز 30 مليون دولار شهريا

موسكو - أ ش أ

كشف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال إيجور كوناشينكوف، اليوم السبت، أن عائدات عمليات تهريب النفط السوري، التي تقوم بها وكالات حكومية أمريكية، تتجاوز 30 مليون دولار شهريا.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن كوناشينكوف قوله - في تصريح اليوم - "إن تكلفة برميل النفط السوري المهرب تبلغ 38 دولارا، وبذلك تتجاوز العائدات الشهرية من هذا العمل الخاص الذي يقوم به موظفون أمريكيون 30 مليون دولار شهريا".. واصفا سيطرة واشنطن على حقول النفط في شرق سوريا بـ"قطاع طرق" ولكن على مستوى دولي.

وأضاف "مثل هذه التدفقات المالية التي لا تخضع إلى أي تحكم أو ضرائب في الولايات المتحدة، ستجعل البنتاجون والمؤسسات الأمنية الأمريكية مستعدة للدفاع بشكل دائما عن آبار النفط في سوريا من أسطورة خلايا تنظيم (داعش) الإرهابي النائمة".

وأشار كوناشينكوف إلى أن عائدات تهريب النفط السوري ترسل مباشرة عبر سماسرة إلى حسابات مؤسسات أمنية أمريكية خاصة، وإلى حسابات وكالات الأمن الأمريكية.